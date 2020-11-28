小甜甜(張可昀)自《電視笑話冠軍》出道，一直以諧星形象面對觀眾的她，後期力求轉型，從積極瘦身到改變造型，每個過程都讓人眼睛為之一亮。除了扮醜、搞笑，她也嘗試參與戲劇的演出，2014年更憑《雨後驕陽》入圍金鐘獎「最佳戲劇節目女配角獎」。

一向認真經營自己社群平台的小甜甜，昨(27日)在自己的IG上，更新了一則令她開心、喜悅的事，原來小甜甜碰到了她的偶像：徐若瑄。她在貼文中說，2020年實在沒什麼事情是讓人感到真心開心的事…2010/11/27，她遇到從國小、國中，自己最最喜歡的女偶像，身為鐵粉的她，只要是徐若瑄發行的專輯、拍的電影、代言的東西…她一定都有蒐藏。

小甜甜見到心目中的女神，開心曬照片和大家分享喜悅 (圖/ 小甜甜張可昀IG)

同時她也謝謝因為公司包場讓大家看《孤味》，這才讓她有這個機會見到心中的女神，雖然只是短短聊了幾句，但就有種圓夢的感覺；更讓小甜甜興奮的是，自己心目中的女神居然知道自己是誰，這也讓她開心到久久不能自己。

最後小甜甜也為自己加油打氣，期許自己未來要繼續努力，希望將來有機會能和徐若瑄一起工作；而徐若瑄在也貼文中留言：「謝謝妳今天來！一起加油啊」。

徐若瑄也為小甜甜加油打氣 (圖/ 小甜甜張可昀IG)

(中時新聞網)