為了力抗綠委護航行政院長蘇貞昌上台施政報告，藍委27日朝發言台丟擲豬內臟，引起各界熱議，國民黨青年團總團長陳柏翰也質疑，「難道不能節制一點，好好問政嗎」。對此，資深媒體人羅友志開酸，國民黨的青年真是好理性，甚至還直批他們是沉重的大包袱。

對於27日國民黨團在立院投擲豬內臟抗議，青年團總團長陳柏翰質疑，「難道不能節制一點，好好問政嗎？」他指出，前幾天黨慶才上架自錄影片，強調不少青年還願意留在國民黨的原因是「理性」、「專業」，但過了3天就直接自己砸了招牌，他擔憂接下來不知如何挽回所謂不喜表態的理性支持者。

對此，羅友志今(28日)在臉書上表示，拿幾千元豬腸抗爭不理性？「把幾十億毒豬吃光光比較理性？把幾百億桃園稻米耕鋤比較理性？把無價新聞自由掐死比較理性？」

羅友志還狂酸，「國民黨的青年，真是好理性啊！原來，國民黨不只老人是包袱，國民黨的青年，更是沈重的大包袱！」

網友們也留言回應，「這是開胃菜，民進黨等著吃大餐，藍委加油喔」、「怎麼永遠都有些吃裡扒外的傢伙？」、「真的打包起來比較快了」、「這些人是綠的臥底吧？政治版（無間道）」。

拿幾千元 #豬腸 抗爭不理性？ 喔～～ 把幾十億 #毒豬 吃光光比較理性？ 把幾百億桃園 #稻米 耕鋤比較理性？ 把無價 #新聞自由 掐死比較理性？ #國民黨 的青年，真是好理性啊！ 原來，國民黨不只老人是包袱，國民黨的青年，更是沈重的大包袱！ 由羅友志 友話直說發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)