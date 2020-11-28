桃園1名外送員到連鎖餐廳坐在店家椅子上等餐，取餐時，與女店員發生口角，最後外送員氣不過女店員不停酸言酸語，不但將手中的食物砸向她，還回頭呼了她一巴掌。案件曝光，業者今天（28日）出面回應，雙方態度都有問題，女店員已經完成驗傷，是否要打官司，要看外送員後續態度決定。

遭女店員酸言酸語 外送員怒砸她餐點再呼巴掌 店家回應了（翻攝 FB社團「台南爆料公社-台南最大社團」）

臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」有網友PO出店家監視器畫面，畫面中，一名外送店員正坐在等餐的座椅上，女店員見狀提醒他，要取餐要說，外送員則回她：「妳就喊一聲取餐我就會過來了」，女店員不悅地說：「你要跟我講你幾號啊！」雙方你來我往唇槍舌戰。女店員隨後氣得說：「要是今天有18個在排隊，我怎麼知道你是誰？」外送員也生氣地表示，自己坐在椅子上就是要等餐，只要店員說一聲「取餐」，他就會到櫃台報單號，他甚至說：「上次也是妳，態度這麼差！就你這家態度最差。」

女店員不甘示弱，猛酸外送員：「謝謝你喔！我們家最差，那你轉單吧」，外送員氣得說：「這種口氣？我是欠妳幾百萬是不是？」女店員回應：「那你可以轉單，下次不要接我們家」，最後只見外送員氣到將手中餐點砸向店員，隨後女店員拿起手機貌似要報警，外送員還轉過身呼了她一巴掌。

影片曝光後，網友意見兩極，有人認為外送員不應該動手，「傻孩子，你不該動手的」、「先動手就先輸了」，另一派則是認為店家態度不佳，「這個（告）真的有年終獎金可以拿」、「送餐員不該暴力，但這女店員的嘴也是很...吵架完全沒在輸的」女的態度爛到一個誇張 。「店員講話真的有夠酸的」

這家連鎖店總部則表示：這起事件雙方語氣上皆有不適當。針對店家總公司將檢討改進，加強教育訓練改善服務品質。同時也指出，現場店員已經驗傷備案，總部將視外送員後續處理態度，斟酌決定是否採取法律途徑解決。

(中時新聞網)