曾薏蘋／台北報導

蔡英文總統晚間出席「台北市宜蘭縣同鄉會會員大會」時表示，台灣防疫有成，讓經濟成長率上修至2.54％，「這是個令人振奮的數字」，前景令人期待。

總統力挺內閣團隊指出，除了全體國民共同努力參與防疫，還有行政團隊在行政院長蘇貞昌的領導下認真打拚，及立法院長游錫堃協調、帶領著立法委員，讓防疫所需要的預算都能順利通過，讓疫情穩定下來。

總統致詞時表示，今年因為疫情的關係，有一段時間的集會活動都受到限制，但因為台灣防疫做得還不錯，生活沒有受到很大的影響，也因為防疫有成，讓世界更重視臺灣，這些都要歸功於人民團結合作，並配合中央流行疫情指揮中心的所有指令，才能有這樣的成果。

總統接著說，在疫情穩定下來之後，政府繼續拚經濟，現在我國經濟維持穩定成長，昨日主計總處公布，今年經濟成長率上修至2.54％。在疫情期間，這是一個令人感到興奮的數字，這個前景也是值得期待。

總統表示，經濟持續穩定成長，面對少子化問題，她的政見裡提到，在第二個任期裡，會把照顧小朋友的預算，從現階段的600億增加到1,000億，把小朋友照顧得更好。

總統說，政府雖然顧疫情、拚經濟，對於地方建設也是加速在進行。她知道大家要回宜蘭時，交通上常常都有很大的困擾。立法委員陳歐珀在立法院一直替宜蘭縣民爭取交通建設的預算，交通部長林佳龍也相當重視宜蘭地方的交通發展，希望可以找出完善的方案，讓宜蘭人回鄉的路可以又快、又平順。

總統強調，下個月開始，政府要推行「秋冬防疫專案」，管制會變得比較嚴格一點，希望民眾出入公共場所時都要戴口罩，這是保護自己，也保護別人的行為。

至經濟，總統說，今年因為疫情，她希望大家如果有時間、有能力，都能到台灣四處旅遊，刺激國內消費，同時也增進與親人之間的感情。

(中時 )