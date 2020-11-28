屏東縣政府舉辦「Old my尬！銀閃閃青銀共舞展演」，阿公阿嬤上台表演街舞，配搭青年學生共舞，讓兩個世代激盪出不同火花，台下觀眾也忍不住尖叫。（潘建志攝）

屏東縣政府舉辦「Old my尬！銀閃閃青銀共舞展演」，邀請縣內社區阿公阿嬤上台跳街舞，今年首次讓長者配搭與青年學子共舞，12支表演隊伍輪番上陣，兩個世代激盪出不同火花，精采表現讓台下觀眾忍不住尖叫「Oh my God！」

銀閃閃系列活動今年邁入第5年，今年首度辦理街舞表演，竟受到長者歡迎，聽到消息後便躍躍欲試，系統一開放後馬上秒殺，熱烈程度超乎預期。最後選出12隊，共220名長者參加，年齡共計1萬6308歲，平均年齡高達74歲。

這次演出特地安排60名青年學子，與長者們一同上台，3個月前開始進行每次2小時的街舞培訓。街舞被認為是「年輕人的舞」，有許多高難度動作，雖然這次多選擇較溫和的動作，但對超高齡、拄拐杖、弱視、曾中風的長者來說，仍是艱難挑戰。

但長者們都用盡全力，不斷堅持下去，包括hip hop、locking、popping、breaking等動作，都學得有模有樣。從一開始的肢體不協調，到最後整齊舞步與走位，長者們不放棄的精神，讓帶他們跳舞的學子們也非常感佩。

最後結果由林邊鄉仁和關懷協進會、新埤鄉餉潭社區發展協會、枋寮鄉地利社區發展協會，分別獲得前3名。演出也讓評審老師感到驚豔，並鼓勵長者，跳舞沒有年齡限制，要繼續跳下去。縣府社會處說，街舞能加強長者的心肺及肌力，與青年一起跳舞，不但能帶動長者的活力，也能消弭世代隔閡。

(中時 )