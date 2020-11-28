屏科大校長戴昌賢（左）頒發感謝狀給宏普建設董事長段津華（右）。（屏科大提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學校友段津華現為宏普建設公司董事長，為了回饋母校，與學校聯手將圖書館一樓的閱讀室，打造為全新的閱讀空間，現代化設計裝潢，美輪美奐，充滿文藝氣息，命名為「宏普享讀書房」，並於28日的96周年校慶揭牌啟用。

段津華是屏科大前身，屏東農專森林科59年畢業校友，畢業至今已超過50年，前後因出國求學、工作、成立公司，與學校斷訊近30年。5年前因一則屏科大港生重大車禍的新聞，為了捐款事宜，重新牽起他與學校的聯繫。

這幾年來段津華持續捐助屏科大學生獎學金及教學研究經費，並推展藝文活動，提升校內人文氣息。這次他與學校合作，他負責硬體經費，學校負責軟體經費，聯手打造全新的圖書館一樓閱讀室，並於96周年校慶揭牌啟用。

新閱讀室以享受閱讀為出發點，不像傳統閱覽室一定要正襟危坐，讀者們可坐、臥、躺、趴，以各種姿態沉浸於書中。室內以「知識樹」意象，結合多功能空間設計，有階梯區、包廂區，並隔開小空間可提供閱讀和討論，窗邊高腳桌椅區則可一覽校園綠意。

段津華說，希望透過改善學校閱讀空間，讓學弟學妹們能享受閱讀、熱愛閱讀。校長戴昌賢說，感謝段津華董事長的慷慨捐資，不僅提供獎學金協助家境清寒的學生，更關心學校治校理念，為學弟妹樹立榜樣。

(中時 )