新冠肺炎疫苗研發傳捷報刺激市場樂觀情緒，加上大陸經濟數據強勁推動投資人湧進匯市和股市，市場對美元和黃金等避險資產的需求減弱，導致美元27日跌至近3個月低點，金價跌破每盎司1,800美元支撐，降至近5個月低點。

追蹤美元對一籃子對手貨幣表現的美元指數27日收低0.23％，跌至91.78，盤中一度降至91.756，寫下9月1日以來新低水準。

現貨金價27日收盤大跌1.54％，降至每盎司1,787.79美元，稍早一度挫低至1,773.1美元，寫下7月6日以來最低紀錄。紐約2月期金終場下挫1.28％，報每盎司1,788.1美元。黃金期貨周線重挫逾4％，寫下9月25日當周以來最大周線跌幅。

拜登贏得美國總統大選，而且近期疫苗研發相繼傳出好消息，皆降低避險資產的吸引力。11月截至27日止，美元跌幅超過2％。

此外，加拿大外匯銀行外匯策略部門主管布雷加（Erik Bregar）指出，股市11月呈現凌厲漲勢後，投資人調節投資組合，引發月底的美元拋售潮。市場預期這波美元賣壓將延續至30日。

CIBC資本市場的資深宏觀策略師拉依（Bipan Rai）認為，美元還有進一步下跌的空間。

在金價方面，美國外匯經紀商安達（OANDA）資深市場分析師艾蘭（Craig Erlam）表示，金價一旦跌破1,800美元支撐，將引發新一波賣壓。鑑於疫苗研發奏捷等樂觀因素，金價可能測試1,750美元。

此外，疫苗研發進展激勵美股再創新高，以及投資人認為拜登內閣將帶來更穩定的全球貿易環境，都將讓金價進一步承受壓力。

不過法國外貿銀行（Natixis）貴金屬分析師Bernard Dahdah亦指出，超低利率和美國可望推出更多紓困方案，金價後市看漲。

(工商 )