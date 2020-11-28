新冠肺炎疫苗研發奏捷帶動美股27日收高，標普500指數與那斯達克指數再次締造新高紀錄。11月漲勢由價值股和景氣循環股帶動，分析師指出，漲勢落後的科技股可望在12月出現補漲行情。此外，下周的經濟數據觀察重點聚焦4日出爐的就業報告。

標普500指數27日收盤上升0.3％，報3,638.35點，再創收盤新高紀錄；那斯達克指數終場勁揚0.9％，收在12,205.85點紀錄高點。道瓊工業指數小漲0.1％，以29,910.37點作收。

道指與標指周線分別勁升2.2％與2.3％，那指全周躥揚近3％。

美股11月出現類股輪動，疫苗研發傳出激勵人心的好消息，投資人擁抱可受惠於經濟反彈的類股，暫別大型科技股和網路類股。

11月截至27日，科技股月線升幅僅有個位數，且表現遜於大盤，不過部分分析師預期科技類股和居家防疫受惠的網路類股，12月可望出現補漲行情。

保德信金融集團首席市場策略師柯思比（Quincy Krosby）指出，看衰大型科技股的言論不斷出現，但市場仍未放棄科技股。投資人將資金轉進價值股和景氣循環股時，那斯達克並未出現拋售潮。

11月截至27日，那斯達克指數上漲11.9％，漲幅略勝於標普500指數的11.3％。同期道瓊指數揚升近13％，正朝著1987年1月以來最大月線升幅的方向前進。

分析師預期投資人將持續湧向價值股和景氣循環股，不過科技股仍然具吸引力。柯思比表示，在投資人享受疫苗帶動的漲勢之際，那斯達克指數的表現依舊領先。

下周市場觀察重點包括4日出爐的11月非農業就業報告，以及聯準會主席鮑爾與財長穆努欽1日赴參議院銀行委員會作證，討論支撐經濟的緊急措施。

(工商 )