民進黨政府放寬美國萊豬進口，國民黨立委丟豬內臟及豬內臟，杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，朝野爆發衝突。根據《聲量看政治》網站分析，政黨總聲量以國民黨56.88%最高，但負面形象不少，其次是民進黨佔35.21%，聲量相對比國民黨小。

臉書粉專「聲量看政治」指出，透過11項聲量指標分析，自昨日至今日下午5點為止，立法院擁有席次各政黨總聲量，目前以國民黨56.88%最高，其次是民進黨佔35.21%，第三民眾黨佔3.91%，第四台灣基進佔2.08%，第五為時代力量佔1.92%。

該粉專指出，國民黨以台灣豬內臟作為武器，在議場內攻擊執政黨與行政院長蘇貞昌，不僅遭自家國民黨青年團與養豬協會批評，也因為相關報導廣為國際媒體宣傳，使得台灣國會的國際形象再度蒙羞。

該粉專也指出，民進黨作為執政黨，由於是受攻擊的一方，聲量相對比國民黨小。而台灣民眾黨在左右開攻，藍綠都罵的情況下，使得民眾黨獲得些許負面聲量。台灣基進則因為陳柏惟與國民黨的肢體衝突獲得一些聲量，不過，其中包含一些酸民的負面批評。而時代力量在這場立院衝突中，立委邱顯智最被凸顯，但相對各黨的肢體衝突，時代力量溫吞許多，聲量最小。

【立院美豬杯葛政黨聲量 國民黨強佔56.88%首居第一但負面形象不少】 透過11項聲量指標(包括即時新聞社群聲量、Google SERP標題分析、Google... 由聲量看政治發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)