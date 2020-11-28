DJ圓圓個性活潑熱情，擁豐富主持經驗，深受廠商喜愛的她，29日將擔任品牌一日店長，她今年跨年受邀在雲林主持陪伴大家迎接新年，她無奈說2020年的最後竟不能和北部好友跟姊妹們一起嗨，「單身沒人陪，我只能當工作狂」，並打趣表示雖然感情沒有著落，但至少口袋要先賺飽飽，她從年底到明年3月，有許多尾牙、春酒邀約，目前接15場活動，1場平均5萬，粗估進帳70多萬。

近年受到疫情影響導致大環境景氣不佳，有許多公司、大廠都取消尾牙，圓圓坦言今年來詢問、邀約掉了約2成，不過她樂觀表示在經濟較不好的時機，仍有廠商主動找上門，主持活動場次也比想像中的多，十分感動。

她不只會主持，曾推出多張EP，擅長唱跳，熱情表示希望廠商不是只找她當主持人，也可以邀約商演，笑喊：「我會自掏腰包帶舞者。」她現在除了忙工作外，努力精進才藝，唱歌、跳舞都找老師加強，還利用閒暇之餘去學韓文。她向來熱愛運動，為了雕塑體態、體力，開始健身、游泳，發願：「要把屁股練得又翹又緊實。」

DJ圓圓大秀好身材。（PG提供）

DJ圓圓大秀好身材。（PG提供）

(中時 )