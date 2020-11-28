尷尬！顏寬恒臉書嗆陳柏惟 現實碰頭「零互動」

基進黨立委陳柏惟豪言要1打35個國民黨立委，卻慘遭鎖喉秒殺，不甘心的他事後也在網路上跟顏寬恒爭鋒相對，不料雙方卻在今天(28日)的活動中巧遇，還被主辦單位安排相鄰而坐，讓氣氛尷尬到爆，陳柏惟反應也讓網友笑翻。

陳柏惟放話要當「葉問」1打35，最終被鎖喉秒殺，成為網路熱門話題，國民黨副秘書長顏寬恒則在臉書PO文「把國民黨立委打死又如何？2300萬人健康還是被犧牲了」，兩人也展開唇槍舌戰。

好巧不巧，今天活動中雙方巧遇，座位還被主辦單位安排在一起，兩人就這樣相鄰而坐，氣氛尷尬至極。顏寬恒不時與身旁的人交流談話，陳柏惟則是把身體朝向右方，低頭滑手機，完全不願面向顏寬恒，坐不到兩分鐘就離席與民眾合照。

儘管台下零互動，陳柏惟上台發言卻突然提起顏寬恒，稱「希望未來也能向顏寬恒立委做的這麼好，爭取到這麼多建設」，但由於上屆立委選舉，顏寬恒就是敗給陳柏惟，陳這番話被認為明顯在消遣顏寬恒。

網友紛紛留言：「戰前葉問，戰後別問」、「台下不敢酸，怎麼一上台就完全不一樣了」、「真的挺尷尬的，在野黨幹起來就對了，對的事情有人民支持啦」、「台派這種身手要怎麼抗中保台」、「氣氛也太冷了」、「陳柏惟反應有點好笑」。

(中時新聞網)