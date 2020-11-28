新竹1名張姓男子（46歲）本月16日見官廟里1間土地公廟香火鼎盛，竟心生貪念利用線香黏上雙面膠，伸進香油箱內黏出多張百元鈔票，偷錢過程全程被監視器拍下。男子因為額頭上刺有明顯的「王」字刺青，被警方一眼認出，循線逮捕。

警方表示，張男平時打零工維生，長年住在廉價旅館內，看到土地公廟香油箱內放滿百元大鈔，竟起貪念偷取香油錢。他自備雙面膠，到了土地公廟後再拿線香加工，把黏有雙面膠的線香香尾伸入香油箱內，黏出數張百元紙鈔，得手後張男甚至特別清理現場，將黏膠拆除、線香放回歸位，完全不知廟內有監視器監控。

廟方發現香油錢遭竊後，拿監視器畫面報警，由於男子刺了一個「王」字在額頭上，警方很快地就鎖定身份，並將其逮捕。到案時辦案人員好奇問他，為何在頭上刺「王」字，張男笑笑回答「就要當王呀！」讓員警哭笑不得。

嫌犯覺得在額頭刺青很酷，行竊時毫不遮掩，特徵明顯，加上又是一名慣竊，因此警方一眼就認出他來，而他前幾天才因為另一起竊案被逮，轄區員警已經鎖定他的行蹤，因為額頭刺青，他想賴也賴不掉

(中時新聞網)