根據調查機構Adobe Analytics的初步統計，今年由於受到新冠疫情影響，民眾多傾向在家網購，黑色星期五線上銷售預料可再度刷新歷史新高紀錄。

到美國上周五（27日）晚間為止，黑色星期五單日線上銷售金額已攀升到介於89億至96億美元之間，較去年增加20％到29％。其中近42％銷售來自智慧手機，也比去年成長7％。

Adobe還預期網購星期一將創史上最大線上銷售紀錄，預估銷售額將介於112億到130億美元，與去年相比增幅介於19％到38％。

此外感恩節單日線上銷售也年增21.5％到51億美元，同樣也締造新猷，有半數是透過手機下單訂購。其中提供路邊取貨服務的零售業者網站流量更是激增31％，凸顯線上購物、線下取貨服務已成為新的消費模式。

相形之下，受疫情高燒不退，加上沃爾瑪與Target等大型零售業者將折扣促銷活動提早到10月進行，導致黑色星期五當天到實體商店購物的人群異常冷清。

(工商 )