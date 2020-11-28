網貼出社區公告內容。(圖擷取自Dcard)

真尷尬！有網友貼出一張社區公告，上頭表示某住戶在家看謎片時音量過大，相當擾民，讓其他棟住戶受不了，於是貼出公告制止這樣的行為。有趣的是，公告的簽名檔卻是，「也很想看的住戶留」讓大批網友笑翻直說老司機也想上車。

原PO在網路論壇「Dcard」上貼出一張照片，從中可以看出是一張社區公告，內容寫著：「麻煩習慣於午後時刻觀賞成人影片的住戶，在你沉醉於影片情節時，能夠將音量放低，不要讓聲音於本社區B、C棟之間迴盪，因為你開的聲音真的很大，我懷疑你有重聽，該去檢查一下耳朵了，謝謝配合！也很想看的住戶留。」

原來該社區某住戶習慣於中午時盡情享受謎片，但音量過大已嚴重影響到其他住戶，對此，就有人出奇招，在電梯貼出公告以示提醒。但引起廣大討論的卻是公告中的簽名檔，「也很想看的住戶留。」讓不少網友好奇，究竟是多麼銷魂的聲音。

貼文發出後不少網友也打趣說道，老司機想上車，「搞的我也想看」、「管理委員會打算撥預算買投影機」、「請這位住戶公佈網址，因為大家有研究需求，搞不好還能促進社區出生率。」更有網友表示，「這種行為跟半夜PO宵夜美食照片一樣地無良。」

(中時新聞網)