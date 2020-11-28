一名男子繼承家裡房產，本來沒打算再買房子，沒想到把這個決定告訴女友後，她立刻翻臉，質問「娶了我以後打算住舊房嗎」，整個吵架的邏輯完全不通，讓網友質疑女方是不是有別的企圖。

原PO後悔和女友討論對未來的規劃，才會惹她生氣。他表示，既然有房子，為何要再花錢買新的房子；但女友問「不買房以後小孩要住哪」，讓他感到納悶，「我們現在住的不就是房子嗎？」

原PO忍不住問：「買新房，現在這間怎麼辦」，女友竟回「可以租出去」，他更傻眼，「是有病嗎？有房子不住，要租出去再另外買新的。」

網友忍不住留言回覆，「買新的才有她的份啊」、「新的可登記在她名下，你有一間她也有一間」、「叫她爸媽給一間房子當嫁妝，不然不要吵」。

也有人分析，其實舊房可以出租，再拿房租來繳新房貸款，等到還完貸款，就有2間房子了，「這樣很完美啊！等於別人在幫你繳房貸」、「換新才不會被人看輕」、「錢不拿來買房，以後一定後悔」。

(中時新聞網)