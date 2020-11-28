南韓全能女藝人IU（李知恩）在15歲以創作歌手身分出道，清新外表和迷人的歌聲，而藉著一首〈好日子〉紅遍全國，成為人見人愛的「國民妹妹」。出道12年唱而優則演，不僅當電視劇女主角，還跨足電影圈，但最近接受雜誌專訪，不小心透露自己20歲時患失眠症，就醫治療得知病因都怪太早成名。

IU日前受訪時，聊到困擾自己多年的「失眠症」，她說從20歲的時候發現工作無論多累，回到家還是輾轉難眠，於是決定到醫院檢查，看看能否徹底治療；但就醫後，醫師找出失眠最主要的原因是，IU有很強的「警戒心」，她笑笑地說，「醫院說我失眠，是因為我疑似在防備什麼，精神太過緊繃」。

她也說了，連醫師問自己在防備什麼，想了想也只能回答「防備睡覺這件事情吧」；IU的失眠症還是無法根治，她也分享至今還是有這種狀況，三天裡只有一天可以睡得很好，遇到換季失眠情況還會更嚴重。

不過，IU表示，當時聽完醫師的話，覺得自己失眠可能跟爆紅後工作不斷有關係，因為每天都有排滿的工作，錄音、錄影和拍戲，還要留時間製作音樂，生活作息全被打亂；尤其在成名之後，睜開眼睛就是要工作，習慣性警惕自己不能睡太熟，久而久之，才會變成失眠的狀況。

粉絲得知女神失眠的原因都超心疼，紛紛捨不得地說，「太心疼知恩了」、「希望知恩能好好休息」、「失眠的理由太讓人心疼了吧，我都快哭了」、「我們會一直陪著妳，加油」。

(中時新聞網)