韓星金宇彬，2008年以模特兒身份出道，其高䠷的身材、性格的外型，深受不少設計師喜愛。而後轉戰戲劇圈，演出《紳士的品格》、《繼承者們》…等作品，讓金宇彬人氣一路看漲；正當演藝事業越來越好之際，經紀公司卻宣布金宇彬罹患鼻咽癌，必須暫停手邊所有工作接受治療，此消息一出，也讓眾多粉絲心疼不已。

生病期間，金宇彬每天都會寫「感謝日記」，更感嘆以前認為平常不過的吃飯、睡覺、跟朋友見面…，都因生病的關係，變得遙不可及。好在經過辛苦的抗癌之路，金宇彬2019年於青龍獎頒獎典禮上正式宣布回歸演藝圈，更以絕佳的狀態接拍新廣告，這讓不少影迷既感動、又開心的說：「他真的健康回來了」。

出道至今一直沒有開設社群帳號的他，關於自己的一些動態都是由經紀公司代為轉發，這也讓許多粉絲頻頻敲碗，希望金宇彬能開設一個屬於自己的社群帳號。粉絲們的心聲，經紀公司果然聽到了，11月26日，金宇彬所屬的經紀公司終於宣布：金宇彬的個人IG帳號開通了。

經紀公司才公布消息，短短一個晚上的時間，金宇彬個人帳號已吸引20多萬粉絲追蹤，堪稱也是超強吸粉機。至為何這麼久才開通自己的帳號，金宇彬也在某次訪問中提到，因為對於第一張要上傳的照片太糾結，所以才遲遲未開通，還好這次有經紀公司幫忙，真是太好了。

(中時新聞網)