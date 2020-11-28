行政院長蘇貞昌27日遭到立院國民黨團13度杯葛，藍營立委不滿民進黨團護航，拿出「豬內臟」攻擊，雙方陷入混戰。不過，民進黨立委高嘉瑜似乎沒受到立院「下水湯」的影響，今日更是跑去小吃店，狂嗑豬心、豬舌、豬腸。

立院攻防落幕之後，民進黨痛批國民黨浪費食物踐踏豬農心血，下水湯場面血腥又噁心。「江啟臣主席的下水湯，紀錄下了國民黨問政荒誕的一天」；而江啟臣則回批，「蔡總統說進口萊豬是為國家利益，難道人民健康不是國家利益嗎？希望民進黨政府能懸崖勒馬」。

高嘉瑜今(28日)在臉書上表示，「昨天開始就一直想吃豬心、豬舌、豬腸⋯⋯」，而她也趁著行程的空檔，到「南港阿嬤ㄟ米粉湯」報到。同時，高嘉瑜也說，台灣豬是拿來吃不是拿來丟的，並指出今天店內的生意特別好。

此外，高嘉瑜28日時也在政論節目《TVBS戰情室》中指出，當時她也想在現場助一臂之力，但豬腸出現的時候，她有一點嚇到，因為本來預期藍營是要丟水球，最多就是潑墨，沒想到他們現場拿出一桶豬心、豬腸現出來，她當下也覺得非常噁心，甚至有一點反胃。

高嘉瑜也很佩服同黨立委王美惠把豬腸丟回去的神勇表現，回家後還反省是不是也要把豬腸抓過來一口吃掉，「台灣豬是拿來吃的，不是拿來丟的」，因此她今早就也到小吃店裡去狂嗑豬內臟。

昨天開始就一直想吃 豬心、豬舌、豬腸⋯⋯ 今天趕快趁行程空檔 到南港阿嬤ㄟ米粉湯報到😋 #台灣豬是拿來吃不是拿來丟的😚 #今天米粉湯生意特別好👍 由高嘉瑜發佈於 2020年11月27日 星期五

(中時新聞網)