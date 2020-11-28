日本雙人女子團體「エモらび（Emorabi）」在當地小有名氣，其中成員病暗（Yamikura）因自殘行為住院，短時間無法再參與團體活動，28日官方發布消息後，讓粉絲們都十分擔心，目前30日的表演行程，確定會由另一位成員四葉莉亞單獨出席演出。

據日媒報導，日前病暗在朋友家腳因不明原因受傷，是要睡覺時被發現才緊急送醫，有知情人士透露，病暗在18日有去看精神科，當時醫師診斷是要強制住院，然而她本人否認這一切說法，也表示自己沒有輕生念頭，「平時就診的精神科醫開的藥物，沒有服用過量，也沒有打算要發生什麼事件」。

四葉莉亞將會獨自完成最後一場演出。(圖/翻攝自推特)

事實上，「エモらび（Emorabi）」原是5人團體，但如今只剩下2人，10月才剛舉行完1周年公演，沒想到竟然就發生憾事，且前陣子官方才宣布四葉莉亞因家庭因素即將退團，30日在黒鹿鳴館公演會是最後一次演出，如今因病暗住院，四葉莉亞的最後演出只能由她獨自站上舞台完成。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)