109年台北市中正盃滑冰錦標賽周末於台北小巨蛋冰上樂園舉行，28日首天湧進逾千名觀眾，擠爆觀眾席。備受矚目的10歲女將鄭庭芸，參加藝術滑冰八級-01場次拿下第1名，獲得75.2的高分。

雖然鄭庭芸在比賽時太緊張，表演做錯方向，但教練施文倡仍滿意整體表現，「臨場處理有進步，但因為滑行的路線相反，所以她在做跳躍動作時感覺不太熟悉，動作有些小瑕疵，不過以心理層面來說，很滿意。」

談到自己今天的表現，鄭庭芸搖搖頭說：「跟平常練習不一樣，沒有做到練習時的表現。練習時都自己一個人，突然被很多人關注很緊張，腳都軟了！」

鄭庭芸參與花式滑冰已經超過5年，最初會接觸這項運動是因為父親的關係，鄭爸爸說：「自己曾在加拿大住過，喜歡溜冰，所以讓女兒玩，一開始想說只是休閒運動，她玩到後面越來越有興趣，沒想到有一天女兒會走向選手之路。」

鄭庭芸喜歡在滑冰上跳躍，她形容那感覺像在「飛」，施文倡說：「帶她2年多時間，身體素質和抗壓性進步非常多，以前她滿害怕跳躍動作，最近她找到感覺，也願意接受體能訓練，為了做出更高難度的動作。」

花式滑冰訓練非常辛苦，必須5點起床趕到冰場訓練，在鄭庭芸申請自學之前，每天從冰場到學校往返至少兩、三趟，而且在半小時的通勤過程中，完成吃飯換裝，但鄭庭芸從來沒想過放棄，對於女兒的愛好，父母的態度是只要她喜歡，就會給予女兒最大的支持。

為安排鄭庭芸最好的訓練，父母花重金讓她到各國訓練，2018年每個月都前往大陸深圳練習，後來開始跑日本、美國等花式滑冰運動大國，持續接受各國教練的專業訓練，未來父母也有意讓她旅外。

(中時 )