日前，雲林縣斗六一對林姓婦女堅持誠信賣碗粿，大甲鎮瀾宮董事長顏清標深受感動，因此力邀《陳媽媽碗粿》14日到台中沙鹿擺攤，不到1小時賣完，讓沒買到的鄉親相當扼腕。顏清標28日再度邀請《陳媽媽碗粿》擺攤，補償上回沒有買到的鄉親。下午3點多開賣，800碗粿不到1個半小時就賣光，現場有民眾來排隊4個鐘頭才買到。

顏清標再邀「誠信碗粿」沙鹿擺攤 800碗不夠搶1.5小時賣光光（翻攝 顏清標FB）

雲林一對販賣碗粿的林姓父女，因女兒將「買10碗碗粿送1條蘿蔔糕」促銷活動誤植為「買碗粿送1條蘿蔔糕」，造成民眾瘋搶，林爸為告訴女兒信守承諾的重要，因此虧本照賣。誠信的作法，引起顏清標注意，除了下單購買碗粿之外，還加碼致贈助學金紅包給林小妹妹。28日是顏清標第2次邀請《陳媽媽碗粿》到服務處擺攤，消息傳出，中午不到就有民眾前來排隊。

販售活動原訂下午2點開始，因為業者趕工延宕出門時間，到了下午3點左右才抵達開賣。現場已經是大排長龍，服務處也準備了熱湯由工作人員分送給現場民眾，業者準備好的800碗粿，短短1個半小時就賣光，部分排隊民眾沒有買到直呼可惜。

(中時新聞網)