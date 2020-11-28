黃福其／台北報導

國民黨規劃「反萊豬」攻勢一波波，除立院攻防、遊行抗議，文宣戰方面的「萊豬幹話撲克牌」已印製完成，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌、蔡英文總統及農委會主委陳吉仲獲膺「幹話四大天王」，其中講最多「幹話金句」的「幹話王」是陳時中，在54張牌裡佔10 張，蘇揆9張居次，蔡總統、陳吉仲以6、5張分列第三、四名。

文傳會主委王育敏表示，撲克牌將做為鼓吹第二階段食安公投連署的專屬利器，「只送不賣」，民眾只要送出4份連署書就可換一付撲克牌；目前第二階段卡在中選會，呼籲民眾致電中選會要求早日放行。此外，因民進黨的萊豬幹話實在太多，且「增產」中，不排除另製第二版撲克牌。

國民黨在2018年九合一選舉、2020年總統立委選舉分別推出「幹話撲克牌」、「酬庸撲克牌」，極具攻擊性。這次文傳會再推出萊豬「幹話撲克牌」，封面除了「時空環境不同，換人民來出牌」的標語，並畫上一隻瘦肉精美豬，戴著民進黨帽子，騎一輛綠色機車，上面插著民進黨黨旗，看著導航顯示「您的瘦肉精正前往台灣」，諷刺意味十足。

54張牌當中，衛福部長陳時中佔牌數10張、達18.5％，獲膺「幹話王」，金句除了「我沒有說要帶頭吃美豬，我是不得已的」、「不是每一條豬都有用到，想吃還不一定吃得到」，還有他在2017年所說「為食安把關；若不安全，賭上烏紗帽也在所不惜。」凸顯他的髮夾彎。

蔡總統的6張牌則是「領銜」的2張鬼牌及4張A，包括「開放美豬是確保台灣農業生計不受影響的決定」、「因為時空環境不同，能夠有空間做進一步開放的決定」。「押陣」的4張K全數歸行政院長蘇貞昌，連同其他牌數共計9張，僅次於陳時中，金句包括「肉品無須標示，是否含瘦肉精，台灣人很會的啦！一吃就知道」。

農委會主委陳吉仲佔5張牌，牌數居第4，金句有「若要求萊劑零檢出，所有牛排館都有關了，牛肉麵店呢？」，還有他在2013年以學者身分表示「瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋。」凸顯他自己打臉。

入選萊豬幹話撲克牌的，還有副總統賴清德、前副總統陳建仁、監察院長陳菊、前總統府發言人丁允恭與前政院發言人丁怡銘、民進黨副祕書長林飛帆及發言人顏若芳，以及陳其邁、柯建銘等民進黨縣市長及立委。其中陳其邁有4張牌，牌數排名第5，金句包括他當立委時說：「瘦肉精豬肉進口的那天，絕對是總統下台的時候。」

(中時 )