大陸第33屆金雞獎今(28日)在廈門舉行，知名鋼琴家郎朗受邀頒發最佳音樂獎，未料卻在頒獎過程中發生小插曲，原來他在看到揭獎信封內容後，遺憾地宣布「空缺」，在稀落的掌聲中，主持人突然從天外飛來一句「恭喜空缺」，讓場面瞬間陷入尷尬。

郎朗今日擔任金雞獎最佳音樂頒獎人，只是他在接過搭檔拿給他的揭獎信封後，突然眉頭微皺，神情出現些許變化，接著緩緩宣布：「這個…有點遺憾，呃...空缺，有點遺憾。」

黃曉明、周冬雨成金雞獎新科影帝后。（取自微博）

就在郎朗宣布不久後，主持人突然又接話：「恭喜空缺。」讓場面瞬間陷入尷尬。郎朗則是試圖打圓場，「誰？誰恭喜空缺？」表示雖然遺憾，但空缺也是一種美，也證明金雞獎對獎項嚴謹的態度。

郎朗頒獎插曲也隨即在陸網引發熱議，「沈騰和鄧超的主持真的很尬，各位頒獎嘉賓也都很尬。最佳音樂空缺居然還有個聲音說恭喜空缺？真是尬上加尬」、「提名後又沒評出誰獲獎，是想說在座各位都是垃圾嗎」、「金雞獎選個最佳音樂來空缺 是挑軟柿子捏嗎？我覺得這屆金雞獎就該一整個空缺」。

第33屆金雞獎今晚在廈門舉行，紅毯眾星雲集，台灣藝人歐陽娜娜、王大陸、陳立農也有出席，最終影帝后由《烈火英雄》黃曉明、《少年的你》周冬雨奪得，《奪冠》拿下最佳故事片獎。

(中時新聞網)