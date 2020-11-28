台股度過最強11月後，年底具備消費旺季、資金行情、作帳、作夢、軋空等五大利多做後盾，一鼓作氣攻克萬四成法人圈共識，惟面臨電子股漲幅過大及出貨旺季已過的隱憂，法人提醒投資人逢高應盡早獲利入袋，提防最後一段噴出後的下殺修正。

台股12月展望（製表／中國時報柯宗沅）

逢高應盡早獲利入袋

兆豐投顧董事長李秀利指出，大盤上周最高來到13,951點，距離萬四大關不到50點，萬四雖不會是天花板，卻要看加權指數用什麼方式突破，若股價在攻高過程出現高檔停利賣壓，大盤恐面臨高檔修正的風險，甚至複製萬三爆大量下殺的格局。

下周進入12月後，迎來的將是11月營收與總體經濟數據的公布，以及年底投信與集團的作帳時節，李秀利表示，部分股價已經提前反映明後年的本益比，整體12月能否延續11月看回不回的走勢，端看美股、量能、法人動向，但市場融券餘額竄至百萬張以上，不排除12月再出現軋空行情，惟短高將壓縮後續漲升空間。

12月恐再現軋空行情

加權指數11月截至27日止，單月漲點高達1,320點，改寫歷年11月紀錄，主因在於資金行情防線鞏固，新台幣維持在28.8字頭，外資單月回補買超1,423億元，改寫2016年4月以來新高，反觀投信11月則小幅賣超33.77億元。

萬寶投顧董事長朱成志認為，行情跟先前相比，資金不再高度集中電子族群，隨疫苗進展順利及感恩節與黑色星期五購物季鳴槍起跑後，非電族群也開始接棒演出，11月以來標普500指數的漲幅更領先美股尖牙股，台股的低基期股也紛紛出現補漲行情，預期年底將有衝破萬四的機會。

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(中時新聞網)