受到新冠肺炎疫情影響，今年不少產業被迫停滯，民眾生活陷入困頓，許多人寄望2021年運勢能有所翻轉，不過日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就點名，包括處女座、摩羯座、天秤座以及金牛座，這4星座的人，2021年的運勢比較倒楣，千萬不可不慎！
金牛座：
金牛座在2021年時要小心在職場上被人惡意暗算！原本深信自己只要腳踏實地的低調工作，就能平靜度日，但或許就是太過老實，看起來很好欺負，儘管他們不去招惹人，但有心人士人也會主動來招惹金牛座。
天秤座：
天秤座在2021年要小心被戴綠帽！天生重感情的天秤座相當照顧另一伴，只要對方提出的要求，都會盡自己所能的滿足對方，可惜這樣的癡心付出，不但沒有換來對方的真情實意，還被對方給戴了綠帽。
摩羯座：
摩羯座在2021年不適合投資做生意，小心虧損嚴重！做事縝密的摩羯座向來相當有主見，也一心想要賺大錢，只是他們財運不太好，眼看著別人日進斗金，但求好心切的摩羯座只能暗自心傷，默默承受生意失敗的苦楚。
處女座：
處女座在2021年諸事不順，即便是他們過去認為再簡單不過的事情，現在做起來也會歷經波折，沒有一件事情順心如意，但其實他們並非欠缺能力，只是衰神罩頂，讓他們感到心力交瘁。
文章來源：搜狐網/花間雨屋星座
(中時新聞網)
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