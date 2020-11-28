「Red Bull Batting Mania終擊派對」於今（28）日在桃園棒球場落幕。前所未有的棒球x音樂派對成功吸引近5000名觀眾到場，隨著開球嘉賓戴資穎投出第1球，跨界職棒友誼賽龍虎對抗賽正式開打，包含潘傑楷、蘇智傑、賴智垣站位大洗盤，林英傑也上陣實戰投球，最終由小春Kenzy和子鵬兩位隊長進行精彩投打對決，小春Kenzy投出再見三振，拿下勝利。

Red Bull Batting Mania打擊狂人總決賽，北中南共計12人激烈競爭，由素人打者蔡泰成敲出960分高分，奪下「打擊狂人」冠軍稱號。賽後派對不僅小春Kenzy和子鵬首次開唱《潛水艇》、小春Kenzy先是連唱4首新曲再全員合體，由頑童MJ116誠意十足的壓軸演唱多首曲目，一口氣炒熱全場氣氛，其中熱門曲目《辣台妹》更吸引觀眾一起大合唱。

Red Bull教練林英傑於6局上站上投手丘，全場觀眾驚喜不已！（Red Bull提供／廖德修台北傳真）

Red Bull運動員、羽球天后戴資穎率先出場為帥氣開球，已經三度擔任開球嘉賓的小戴這次經子鵬指導，勇敢首次嘗試子鵬擅長的低肩側投，雖然在投球練習場的表現大受好評，但站上投手丘時，心情太緊張導致投球不準。小戴笑說：「這是我第三次站上投手丘開球，但我對這次自己的表現不是很滿意，還是很開心可以作為龍虎對抗賽的開球嘉賓來參加，希望未來大家還是會再找我開球。」

重頭戲『龍虎對抗賽』的投手戰，子鵬隊在第3局率先開轟，得3分超前；但小春Kenzy隊到了5局下成功封鎖子鵬隊打線，以13比5大幅領先。6局下林英傑站上投手丘投球，令全場球迷沸騰；最終局小春Kenzy上場投出再見三振，以13比11獲勝，潘傑楷拿下勝投。

Red Bull Batting Mania打擊狂人總決賽總決賽，由北中南近700位打者脫穎而出的12名決賽選手出賽對決，以實際在棒球場上的打擊落點或全壘打累計總分，最終由素人打者蔡泰成以960高分成功奪下打擊狂人稱號，並獲得樂天桃猿主場季票。

(中時 )