永達保經鼓勵民眾一同運動強身，連續3年舉辦「永達齊步走、公益嘉年華」健走活動，28日台北場於圓山花博公園舉行，並同時間北、中、南三地同步連線鳴槍起走，今年報名人數更突破往年、高達5331人，全部活動報名費超過266萬元，全數公益捐贈作為「長照專車-八年捐贈計畫」的購置經費。

本次活動大會特別邀請職棒新秀余謙出席活動擔任公益大使，余謙2019年於U-18世界盃棒球賽為台灣取得冠軍並榮獲大會MVP，並於今年加入中華職棒成為新秀；余謙表示，認同永達保經公益理念，鼓勵現場民眾保持良好運動習慣，多多參與健走活動。

永達保經董事長吳文永表示，台灣進入高齡社會，長期照護更為重要，3年來健走報名費全數捐出做長照專車購置經費，加計永達保經提撥款，累計捐出26輛長照專車，服務超過5萬2000人次，透過每年舉辦健走活動，除提醒大家關注長照問題外，也養成良好運動習慣。

在保險本業經營上，吳文永表示，上半年受疫情影響，保險業務確實受到衝擊，預計年成長7％左右，不過，近來台商回流、科技業獲利佳、股市上漲，國內資金湧現堪稱是30年首見。

吳文永表示，「民眾口袋有錢，保險當然好做」，預估台灣保險業至少旺10年，明年永達保經力拼20％成長。

(中時 )