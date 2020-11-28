美國2020總統大選由民主黨候選人拜登，擊敗現任總統川普，川普近日表態，12月14日選舉人團若把選票投給拜登，他就會離開白宮。沈富雄則認為，川普若想翻盤，起碼要有36張選舉人票跑掉，對於沈富雄說法，民進黨新潮流元老林濁水也給出自己的見解。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》表示，川普的人格特質就是不成熟，所以他在離開前，他一定要堅持說「我沒有敗」。沈富雄還表示，民調顯示又有那麼多人支持他再選，所以川普作為美國總統，人格不成熟，多數的美國人，人格也不成熟。

對於沈富雄說法，林濁水同一天透過臉書貼文回應沈富雄說法，「問題是建國兩百年，一直都蠻成熟，為什麼現在反而由成熟倒退不成熟？」。他指出「通常建制精英溫文儒雅，一直被當成熟的典範。但這風範竟是建立精英富裕到有如神話，而多數人因此愈來愈困窘之上時，愈來愈多人沒辦法依典範型塑自已的成熟，就是自然而然了」。

也有網友認為，「反菁英主義是川普上台一大主因，很多人不知是故意不知，還是不願面對...」、「之前的是人格成熟，還是只是虛偽？」。

沈富雄說，川普明明人格不成熟，民調顯示又有那麼多人支持他再選，可見多數的美國人人格也不成熟。問題是建國兩百年，一直都蠻成熟，為什麼現在反而由成熟倒退不成熟？ 通常建制精英溫文儒雅，一直被當成熟的典範。但這風範竟是建立精英富裕到有如神話，而多數人因此愈來愈困窘之上時，愈來愈多人沒辦法依典範型塑自已的成熟就是自然而然了。 由林濁水發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)