28日在台北小巨蛋舉行的109年台北市中正盃滑冰錦標賽，台灣滑冰新星蔡玉鳳在藝術滑冰賽事拿下78.6分順利封后，同時這也是她首度在比賽中嘗試三周跳，完美落地。

教練張偉梓表示，「賽前蔡玉鳳很緊張，畢竟是第一次嘗試，但她還是達成任務。比賽中雖然還是有些小失誤，但整體表現很不錯，也跨出很大一步。」蔡玉鳳在2019亞錦賽中獲得小齡組第2名的佳績，接下來的2年以穩定5種3圈學習為目標，並爭取少年組國際賽參賽資格。

張偉梓說，「此年齡的孩子生理都還在發育，不宜進行過多的重量訓練，但技術與基本功必須培養起來，另外，她也即將邁入青春期，情緒管理也很重要。」

目前國小六年的蔡玉鳳靠自學兼顧課業，其餘時間都花在訓練，除了冰上外，還有舞蹈課程，家人也希望她朝專業選手邁進。蔡玉鳳也替自己立下遠大的目標，希望有朝一日能站上奧運舞台。

蔡玉鳳小一就開始接觸滑冰，國小三年級接受正規訓練，並逐漸嶄露天賦。但訓練中吃了不少苦，每天早上5點出門，6點上冰訓練，並已經持續2年，台北小巨蛋冰場就是蔡玉鳳的學校。

為了達成2周半跳，蔡玉鳳每天反覆練習，花了2年才習成，她透露，「真的很辛苦，也很疲累，遇到挫折就到廁所哭，哭完了再繼續練。若心情很沮喪，就會吃點甜食，讓心情平復。」

蔡玉鳳突破2周半跳後，近年逐漸繳出亮眼成績，去年還在中國滑冰聯賽奪下吉林站冠軍。連外籍教練也很訝異，「台灣的場地水平跟各國相比較不完善，卻能練出如此優秀的選手，真是不可思議。」

(中時 )