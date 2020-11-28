2020新力旺企業女子壘球聯賽年度頒獎典禮，今（28）日在台中登場。這場女壘界年度盛宴眾星雲集，企業女壘聯賽的創辦人立法院副院長蔡其昌，立法委員「3Q哥」陳柏惟親臨現場，向這群全台灣最美麗的女壘女力們送上祝福與恭喜，歌手楊培安、屁孩以及邱振哲三人也輪番登場獻唱。不僅讓年度頒獎典禮星光熠熠，現場一波接一波的尖叫聲也把頒獎典禮的氣氛推升到最高點。

對於2020賽季能夠順利劃上句點，中華民國壘球協會副理事長林昆漢表示，今年真的很不容易，全靠大家齊心協力，才能順利完成今年一共92場的賽事，其中包含80場例行賽、5場首輪季後挑戰賽以及7場年度總冠軍戰。

企業女壘聯賽創辦人立法院副院長蔡其昌也在致詞時直呼，今年賽季真的是「很渺小的偉大」。因為在防疫最高標準的要求下，讓賽季得以圓滿落幕，這不僅證明壘球協會有能力把比賽辦好的同時，也讓企業女壘聯賽成為全球少數能完整進行的女子運動聯賽。

此外，台中市政府運動局長李昱叡更是對所有女壘選手們豎起大拇指說讚！李昱叡表示，透過企業女壘聯賽，不僅讓更多國際友人見識到台灣女壘的實力，也透過今年每周日的網路轉播，把台中市的活力與美麗推向全世界。李昱叡也代表台中市大家長盧秀燕市長向企業女壘聯賽發出邀請，希望明年企業女子壘球聯賽繼續在台中市開打。

(中時 )