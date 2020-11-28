立法院萊豬攻防戰持續展開，台灣基進立委陳柏惟日前曾在臉書開直播嗆聲國民黨，結果27日立法院全武行開打後，他遭國民黨立委林為洲用手臂架住脖子，最後滿臉通紅的被帶離人群。對此，挺韓大將杏仁哥吳育全直言，如果陳柏惟在立院打手槍，或許會更凸顯他的威武。

日前委陳柏惟前天才在臉書直播放話嗆國民黨「別以為我不敢1打35」，他27日在立院混戰中偷襲藍委鄭天財，闌尾林為洲見狀後立刻上前鎖喉制止，讓陳柏惟滿臉通紅，表情痛苦，對比前一天放話要1打35的氣焰可說完全成反比。

對於陳柏惟遭藍委圍剿，杏仁哥27日在臉書上表示，「我就說嘛！你一個打35個不厲害，就怕35個打你1個，這樣打才厲害」。

杏仁哥還直言，「陳KO你別在放屁了，如果在立法院打手槍或許會更突顯你的威武」。

網友們也留言回應，「我看他被打就有種莫名其妙的快樂，我心地沒不好喔！只是針對這種人就是會這樣」、「雖然不鼓勵，但是他們用過的招術也用在他們身上吧」、「林為州身手不錯喔」、「哈哈哈哈第一次看人打架這麼療愈的」。

我就說嘛！ 你一個打35個不厲害。 就怕35個打你1個，這樣打才厲害。 陳KO-你別在放屁了，如果在立法院打手槍或許會更突顯你的威武。 #吹三小 由杏仁哥發佈於 2020年11月26日 星期四

(中時 )