每年大年初一抽出的國運籤，都引起熱議。台南南鯤鯓代天府2015年曾抽出「武則天坐天」，被解讀神預測蔡英文會當選總統。28日總統蔡英文參訪「2020年金融博覽會」時，與AI（人工智慧）智能算命「ATM林祖媽」互動，抽出「一路直通好錢途」上上籤，28字籤詩預言明年台灣經濟開始有新的好景象。

台灣首屆「2020金融博覽會」在台北市世貿一館登場，逾百家金融業者參展。國泰推出的AI算命「ATM林祖媽」，強調本尊是坐落在北港朝天宮，每天服務南來北往的香客，傾聽他們的心聲，是最有福份的ATM。

「ATM林祖媽」與台灣多家宮廟結合，在ATM上就能捐獻香油錢或點光明燈、太歲燈，而明細表上還能預測運勢及抽籤詩。

據《聯合報》報導，總統蔡英文特別指名要體驗AI智能算命，並抽出籤詩，內容為「日出雲散好兆頭，光明照耀好心情，一路直通好錢途，國泰民安世繁華」，是支上上籤。現場籤詩解讀為，台灣將走出今年經濟的陰霾，預言明年台灣經濟開始有新的好景象，也能夠平安昌隆。

(中時新聞網)