俄羅斯27日上演一場人稱「自殺式挑戰」的綜合格鬥賽(MMA)。由重達240公斤的俄國網紅齊士提亞科夫(Grigory Chistyakov)，挑戰出道還不滿2年，卻已有4次勝利紀錄的62公斤小隻馬瑪姿杜克(Darina Madzyuk)；結果，瑪姿杜克才花不到2分鐘的時間，就成功降伏齊士提亞科夫。

儘管基於安全考量，MMA的主辦單位一向不樂意辦跨性別的比賽；更何況齊士提亞科夫比對手重了足足178公斤，體型懸殊宛若獅子搏兔。然而，瑪姿杜克卻展現驚人的技巧，讓齊士提亞科夫體型優勢完全無法發揮。

240公斤Youtuber慘遭62公斤小隻馬MMA選手擊倒。

隨著比賽鈴聲敲響，齊士提亞科夫試圖利用自己體重的優勢，不斷向女戰士逼近並頻頻出拳，想讓對手臣服在自己的重量與重拳下。只見瑪姿杜克不慌不忙，像蝴蝶般游移著腳步，輕巧地滿場移動，閃過齊士提亞科夫的重砲連擊。

雖然齊士提亞科夫一度將女拳手逼至八角籠角落，並成功用單手絞住瑪姿杜克的頸子，另一手則忙著出拳向小隻馬身上招呼，卻因為糾纏未果而遭裁判分開。

齊士提亞科夫的攻勢似乎點燃瑪姿杜克的怒火。只見她嬌軀一躍，飛身撲上並連番拳擊，隨後一記刺拳直擊齊士提亞科夫下顎，齊士提亞科夫虎軀一震，當場倒在場上。瑪姿杜克絲毫不讓齊士提亞科夫有喘息機會，跨坐其身上拼命飽以粉拳，打得齊士提亞科夫毫無招架之力，也讓裁判馬上宣布比賽結束。

Wasn't sure about posting this, but decided I'd be failing you all if I didn't



Darina Madzyuk (139lb) vs. Grigory Chistyakov (529lb)



From a recent event called "OUR BUSINESS" (Наше Дело) in Russia. I don't know what to say. God have mercy on us all. https://t.co/rphOHnmbto pic.twitter.com/kwdNMT61JH — caposa (@Grabaka_Hitman) November 28, 2020

這場僅花90秒就告終得比賽，瑪姿杜克充分演繹拳王阿里所說的「像蝴蝶般飛舞，像蜜蜂般攻擊」，也讓齊士提亞科夫輸得心服口服。「她打得很好，她出拳成功擊倒我；相較之下，雖然她個頭嬌小，我一度壓在她背上，可是她沒有被我壓倒，讓我不知所措」。

他表示，自己是因為好友去世，讓他驚覺健康的重要，而開始減肥生活。「我的一位好朋友也是Youtuber，他體重大概190公斤，他過世了。求主憐憫，希望每個人都好好照顧自己。這次比賽完，我還會繼續訓練，並過著健康的生活」。

擁有12萬粉斯的他，為了今日一戰還參加MMA集訓課程並接受醫療手術，這些記錄都已上傳至Youtube。

In un recente evento in Russia, Darina Madzyuk, pesante circa 63 kg, ha vinto per TKO contro il fighter Grigory... 由 MMA ARENA 發佈於 2020年11月28日 星期六

28歲的女戰士瑪姿杜克則謙遜地表示，能有今日之功全靠團隊的支持。最後，這場比賽以齊士提亞科夫「第二次倒在場上」，讓小隻馬嫩足踩在他肚子上，並合照留念告終。這張「小隻馬技壓大隻佬」的照片，也在MMA社群中瘋狂轉引。

(中時新聞網)