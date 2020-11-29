相較於摘下四項大獎的卡爾森（Kaisey Carson），以打破聯賽紀錄，整季敲出12支全壘打、打下46分打點的李思詩，在收下全壘打與打點雙冠王後，也獲選成為年度最佳捕手。

對於搶下三座年度獎盃，李思詩表示，有點滿意，但也有點不滿意。尤其是年度最佳捕手的這個獎，她認為自己還有很大的進步空間，因為自己的阻殺能力還有待加強。至於四度拿下的全壘打王，李思詩則是雲淡風輕的說，運氣比較好，因為打線上有隊友掩護，讓自己還有球可以進攻。

李思詩的這番話，讓年度打擊后，凱撒勇士的陳家宜在一旁聽得點頭直搗蒜。陳家宜：「我真的很羨慕思詩，都有球可以打…不像我，都只能等到被保送…。」說著說著，陳家宜乾脆直接跟李思詩說：「不然我用打擊王獎盃跟妳換全壘打王獎座好了…沒太多球可以打的感覺好寂寞呀！」

全壘打王李思詩（左）與打擊王陳家宜（右）。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

獲得總冠軍戰MVP殊榮的福添福嘉南鷹王牌投手邱安汝，則是以帥氣俐落的造型出席頒獎典禮。邱安汝接受訪問時感性的表示，這個FMVP是她在企業女子壘球聯賽拿下的第一個獎，她一定會好好保存與珍惜。因為這座FMVP的獎盃，代表著這些年，她為投好每一顆球所做的努力沒有白費。這個獎，要謝謝每一個幫助她的人，同時也獻給每一個關心她的人。

邁入到第五年的企業女壘聯賽今年新增金手套獎，內、外野手各選一名。其中內野金手套獎，由新世紀黃蜂二壘手潘竹瑜獲得，外野金手套獎則是由凱撒勇士的菜鳥，今年才大一的陳筠婷意外殺出重圍，獲得競賽委員的肯定。

陳筠婷表示，接到通知的時候完全不敢相信，還以為隊友在開玩笑。因為今年自己大多是以替補出賽，在出賽不固定的情況下沒想到會獲得青睞。而在領到獎盃後感覺有比較真實，特別是還有1萬元獎金，才18歲的陳筠婷直呼得獎真好，會請全隊喝好喝的手搖飲，跟大家分享得獎的喜悅。

福添福嘉南鷹堪稱是年度頒獎禮上的超級大贏家，不僅逆轉黃蜂摘下隊史第三冠，獲得30萬元的獎金外，同時也在全部的23個獎項中摘下10座獎盃。無緣衛冕的新世紀黃蜂則是以6座獎項居次，凱撒勇士排第三，摘下5項個人獎，新力旺旺獅收穫2座獎盃，至於台北台產則是空手而回。

(中時 )