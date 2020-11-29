女網友大推茄汁鯖魚罐頭，釣出許多同好，大讚「30年吃不膩」、「媽媽的味道」 (圖／全聯消費經驗老實說)

自從好市多進駐台灣後，大賣場鋒頭全被搶去，但依舊有不少人默默支持著傳統的全聯、家樂福等賣場。一名女網友日前逛全聯，意外在貨架上發現了被稱為湯麵神配料的古早味茄汁鯖魚罐頭，PO文分享後引起眾多網友共鳴，直呼「30年來都吃不膩」。

女網友在臉書《全聯消費經驗老實說》PO文表示，自己是上班族，下班後常常沒時間煮飯，所以在全聯看到「三文魚」罐頭後，立刻買回家煮麵，又方便又快，大為推薦，忍不住詢問大家「有人也愛這款嗎？」

網友表示，這款罐頭用來煮湯麵最適合，更是颱風天必備之物。(圖／全聯消費經驗老實說)

文章PO出後引起熱烈討論，網友紛紛留言：「吃30年了吃不膩」、「古早味美食」、「以前颱風天必備」、「真的好吃，尤其是煮湯麵超好用」、「小時候的美味回憶 有家的味道」、「媽媽不在家時爸爸會煮的」、「我爸唯一會的料理XDD」、「我們家老媽愛到爆炸，年輕愛用這煮麵，吃的是熟悉的味道」、「聽說南部才會這樣煮」、「這就是媽媽的味道」。

但也有網友反應，三文魚指的應該是鮭魚，而非鯖魚，對此不少過來人紛紛跳出來解釋，指出台語的鯖魚就是指三文魚，老一輩也都習慣這樣講，但廣東話的三文魚指的是鮭魚，屬於地區文化的差異，所以現在年輕一輩都不知道。

(中時新聞網)