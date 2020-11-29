前高雄市長韓國瑜6月被罷免後，2022縣市長選舉有可能復出嗎？因韓國瑜被罷免後，對社會重大議題仍時不時發聲，也常被問界討論，未來復出可能性。國民黨台中市立委參選人、雲林挺韓農民林佳新，近日就回應他跑基層最常被問到的問題。

對於韓國瑜會不會復出？何時復出？外界爭論不斷，從國民黨主席、台北市長、桃園市長都有名嘴、政黨公職人物、親韓人士討論。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇近日接受中評社專訪認為，韓國瑜尚在沉潛，但從韓臉書的按讚、留言、分享來看，他仍保持一股追隨能量。但是否能支撐到他復出？王鴻薇則說，她不知道，要看韓本人的意願。

對於韓會不會復出？林佳新28日在臉書貼出他在基層遇到的問題，例如「你回去跟韓國瑜說他一定要出來啦！不出來準備散了」、「大家已經不耐煩了」、「要會想一下是誰造就他」。

林佳新則回應，「是挺韓的商家商業模式要散了，還是支持者信心要散了？」、「我怎麼聽到的都是你們在說而已，我身邊基層都沒反應？我不知道你們在說什麼」。他強調「就算真講，我都不會轉達」。

韓國瑜2022會復出嗎？林佳新曝基層真實反應。(圖/翻攝自 林佳新 臉書)

(中時新聞網)