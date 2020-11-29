挖礦概念股 關注哪幾檔？(圖/先探提供)

虛擬貨幣比特幣成為新的避險標的，更有機構看好未來將挑戰黃金的地位，在比特幣的飆漲下，帶動台股中挖礦概念股跟著走強。

虛擬貨幣「比特幣」（Bitcoin）在近期不斷飆漲，根據交易平台Bitstamp數據顯示，繼十一月十八日衝破一八○○○美元後，二四日更突破一九○○○美元大關，攀升至一九二七五美元高點，距離一七年十二月創下的一九七八三美元僅咫尺之遙，單單是十一月份，比特幣就狂飆了近五○％。觀察其走勢，光是在二○二○年，比特幣價格漲幅就超過一○○％以上，逾一七○％。

受年輕族群青睞

回顧一七年比特幣的走勢，在短短一年之間，從不到一○○○美元飆漲到兩萬美元高峰，急速飆漲十九倍，這瘋狂的漲幅，當時讓市場對加密貨幣的熱情高漲；到了一八年十一月，比特幣隨即迎來雪崩式下跌，不僅大跌六成至七○○○美元，同年十二月更下探到三一二二美元的低價位。進入二○二○年，隨著中國加快區塊鏈發展、比特幣啟動第三次獎勵減半、PayPal宣布允許用戶使用加密貨幣交易，讓比特幣漲勢重啟，近期又在全球避險情緒帶動下，成為資金避險標的。

反觀同為避險標的的黃金，新冠疫苗與治療法有正面進展的好消息，導致投資者拋售黃金，表現相形失色。金價已經從十一月九日開始至今，出現連續二周下跌，在二十四日紐約商品期貨交易所（COMEX）收在每盎司一八三四美元，創四個多月以來最低價，同時跌破了五十日均線支撐。對於黃金價格的下挫，美國知名金融集團摩根大通（J.P.Morgan，小摩）出具報告指出，這現象與機構投資人轉移投資標的轉至比特幣有關，更認為當年輕族群逐漸成為投資市場中的主力，比特幣未來有望成為黃金的強勁對手，也隨著越來越多年輕人投入虛擬貨幣市場，比特幣的價值有望成長二到三倍。

花旗銀行（Citibank）發布報告指出，比特幣的市場條件與五十年（一九七○年代）前的黃金極為類似，並解釋，疫情期間美國聯準會（Fed）祭出無限量化寬鬆（ＱＥ）政策，大舉印鈔把市場帶向通貨膨脹與美元走貶，更明示在ＧＤＰ及就業率等數據回升前不會加息，認為比特幣將迎來超級牛市，看好價格有望在二一年年底達到三一．八萬美元；若以近期高點一．八萬美元來看，相當於比特幣還有一六六七％漲幅空間。（全文未完）

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《先探投資週刊2119期》

(中時新聞網)