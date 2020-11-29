萬四行情再賺一波。(圖/先探提供)

台股以半導體族群為首，多頭勢如破竹再創歷史新高，轉眼已逼近14000點大關，在急行軍過後，若轉為震盪整理，或可留意布局機會。

十一月的台股銳不可擋，不畏全球疫情持續性爆發，外有美國總統大選塵埃落定、國際股市偏多而行、疫苗問世消息頻傳等因素助攻，內擁外資大舉回補、台美簽署五年合作備忘錄等利多簇擁，加權指數於月初突破萬三大關，二十四日攻抵一三九五一．一七點的歷史新高，單月最大漲點將近一五○○點。

外資力量轉強

外資於今年前十個月，賣超金額共計達七○四九億元，而十一月至二十五日則已經回補約一四二三億元，為本月指數上漲的最大推升動能來源，也帶動近二○日日均成交量能，跟進回升至二一五九億元，雖然在連日的上漲過後，可能會觸發技術性的震盪或賣壓，不過仍利於多方趨勢，可持續沿著中期均線向上操作。

櫃檯指數沒有超級巨星台積電，科技與生技股近期又如同翹翹板，一套資金運作下，指數漲幅相對落後於加權指數，不過當科技類股主流地位明確下，預期將有機會展開落後補漲，甚至不排除突破前波高點，即當大型權值股漲勢若暫歇，中小型股仍具各自表述的機會，可特別留意股價突破、量能放大個股。

新冠肺炎病毒依舊肆虐全球，確診人數已逐步逼近六○○○萬人，死亡人數則超過一四○萬人，不過好在疫苗研發已連續傳出好消息；此外，美國總統當選人拜登，將提名前聯準會主席葉倫出掌財政部，若獲得聯邦參議院通過，則將成為美國首位女性財長，預期將有利於後疫情時代，經濟邁向復甦之路。

美國道瓊指終於邁入三萬點的新時代，與S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，皆仍位處於頻創新高的軌道當中，科技類股表現相對凌厲，又以確定納入S&P 500指數的特斯拉表現最為搶鏡，市值突破五○○○億美元，排名已來到全球第十大，超越台灣護國神山台積電，並直逼股神巴菲特的波克夏。

聯電苦盡甘來

除了電動車的大趨勢之外，廣達董事長林百里表示「人類的宅性回不去了」，這句話與當年Nokia廣告詞「科技始終來自於人性」，有著異曲同工之妙，當人類隨科技往前跨一步，生活與溝通更為簡便，「只有遠傳、沒有距離」，疫情結束之後，會回到以前的生活嗎？或許長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。

科技的演進，會讓許多事情持續朝向便捷化發展，但是非親身體驗並不容易產生共鳴，美食可以外送，教學與會議可以遠距，然而，旅遊與玩樂，還是親眼所見、親自到訪較為有趣且真實。疫情過後，某些生活模式將會回到從前，但是也將有部分被新習慣所取代，宅經濟的趨勢，為生活增添更多選擇方向。

加權指數大漲，龍頭台積電領軍半導體族群相當整齊，包含晶圓代工、ＩＣ設計與封測類股聯袂走揚，最受矚目莫過於過去並稱晶圓雙雄的聯電。雖然聯電與台積電之間的股價、市值差很大，不過各自專注於深度與廣度，若以上市櫃泛聯家軍來看，ＩＣ設計包含聯發科在內，不少都是從聯電切割出去。

繼瑞銀證券喊出四五元目標價後，高盛最新發布報告表示八吋晶圓調漲加上十二吋產能拉高，將會帶動聯電營運有著超水準的演出，預估二○二○～二二年的ＥＰＳ，將從一．八五元躍升至三．二一元，目標價則上看五四．五元，受此激勵，聯電股價連兩個交易日大漲，在美掛牌ＡＤＲ則出現單日逾兩成漲幅。

聯電曾為晶圓代工市場第二把交椅、緊追台積電，然而隨著製程與技術成熟度逐漸拉開，不僅遲遲無法追上，獲利也僅能維持在低檔，為了擺脫窘況，聯電於一八年做出了大膽卻也辛苦的決定，放棄十二奈米以下先進製程研發，轉向發揮在主流邏輯與特殊製程技術優勢，並強化成熟與差異化技術市場開發。

八吋晶圓已成熟製程為主，包括功率元件、電源管理ＩＣ、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動ＩＣ等，而後汽車電子與物聯網需求竄出，如先進輔助駕駛系統及感測器、車用電流控制ＩＣ、ＭＣＵ等，到了今年，受到疫情影響，居家辦公、遠距教學帶動筆電市場大幅回溫，需求再次放大，聯電營運也快速成長。

受惠於八吋代工與十二吋二八奈米產線需求強勁，聯電第三季獲利創下十四年來新高，十月營收則是歷史次高，僅次於今年七月。總經理簡山傑日前表示，至明年第一季的接單狀況都相當強勁，且明年代工價格將全面上調，法人預估第四季營收將有機會挑戰歷史新高，且明年第一季表現依舊值得期待。

除了聯電外，高盛也給予連接線器廠嘉澤及ＰＣＢ廠景碩、金像電買進評等，且目標價皆是大幅高於目前價位，而報告出爐後，三檔個股股價都是大漲回應，顯示市場資金相當充足，且投資人操作不僅相當積極，還具有侵略性，然而也須留意，由ＣＮＮ制定管理的恐懼與貪婪指數已上升至八九。

傳產股亦具補漲機會

在科技類股大漲過後，資金開始出現流動，傳產股出現了補漲，除了原本就強勢的自行車與貨櫃航運之外，原物料股也出現明顯的轉強跡象，尤其是在疫苗問世之後，台塑四寶具有權值股優勢，可以特別留意的是中鋼，不僅獲得外資買盤回補，股價突破年線反壓逼近年初價位，成交量逐步放大。

三陽工業第三季營業利益八．八三億元、年成長四．一九倍，創單季新高，稅後純益七．三七億元、年增五．三一倍、ＥＰＳ○．九二元，累計前三季稅後純益為二．一九元。董事長吳清源表示，今年汽車銷售持平，機車內銷成長四○～五○％、外銷下滑二○％，整體來看全年營收可望成長二○％。

電動車是大勢所趨，不過吳清源指出，考量市況與核心技術不成熟，將全面放緩投入機車腳步，寧可走慢也不要走錯，指的是三陽從電池芯、電機電控軟體與韌體等，均由自身研發製造，轉投資亞福儲能公司生產鋁電池，五分鐘充電八成，預計二○二一年中小批量生產，相關機種也將隨電池量產而推出。

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《先探投資週刊2119期》

(中時新聞網)