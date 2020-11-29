奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享11/30～12/6星座運勢，水瓶座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，巨蟹座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈喔！

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，好好把握下周難得的平靜吧！

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子朋友對周遭的人事物都提不起什麼熱情，對於自己的目標也感到懷疑許多，要多注意別讓一時的低迷情緒影響了自己囉！

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友感覺到自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始不滿意，內心陷入猶豫，考慮是否要做些調整。

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友的自信心提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物時，都有相當大的信心能夠處理得當，好好把握在下周處理棘手的事情囉！

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友的物質慾望提升許多，許多事情也不再看那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此，讓自己的心靈層面空虛許多喔！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友下周要注意，目前看似平穩的狀況在下周將開始動搖起來，下周的生活將會充滿不安定的成份。

▍天蠍座

整體運勢★★★

天蠍的朋友在處事上則顯得畏畏縮縮許多，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有機會接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會！

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助！

▍魔羯座

整體運勢★★

過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此讓魔羯朋友在下周面臨不少困境，奧斯提醒下周在面臨狀況時，要花心思好好想想目前事情的其他方向囉！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周強而有力的行動將充斥在水瓶的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握！

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友對生活的滿意度將提昇許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)