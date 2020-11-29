如果能早早發達固然好，年輕有為人人羨慕，但不是每個人都能在年輕時收穫名利財富，運勢命理網站「知命命理」點出以下5個生肖起運較晚，他們中年後財運起飛，40歲後容易暴富，揚眉吐氣翻身賺大錢。

▍1.生肖鼠

屬鼠人腦袋靈光，任何時候總是有很多點子，但儘管各方面能力都比較強，有的時候也會迷茫，年輕時運氣平平，事業財運也比不上他人，不過中年將有貴人運來臨，40歲後能得到貴人的指點和幫助，事事順利，工作稱心如意。金錢運高漲，投資獲利錢生錢，成為有錢人。

▍2.生肖龍

屬龍人40歲前容易招小人嫉妒，做事坎坷不順，40歲後運勢大旺，會遇到貴人，有了貴人指路，讓屬龍人的人生雲開見月，接下來的路途變得順遂坦蕩。還會遇到賞識自己的伯樂，只要稍稍表現自己，就能得到讚賞，升職加薪變得特別容易。無論做什麼都會比較順利，心想事成大吉大利。

▍3.生肖羊

屬羊人有很大的福運，被上天眷顧，一生沒有什麼大的坎坷。年輕時過於理想不切實際，40歲後成熟老練，心態穩定，事業慢慢邁向穩定，最終事業有成，大有收穫。同時財運跟著水漲船高，橫財入門，一夜暴富，過上富貴榮華的日子。曾經落在人後的屬羊人成為富翁，讓人羨慕。

▍4.生肖狗

屬狗人正義感強，愛打抱不平，難免將是非惹上身，雖然做事有些衝動，但是內心卻很善良，而且為人光明磊落，有很多貴人欣賞。步入中年，成家後的屬狗人運勢變好，遇到困難的時候，總會有人出手幫助，40歲後逢凶化吉，霉運不沾身，好運連連。

▍5.生肖豬

屬豬人不喜歡爭搶、不愛表現，生活中常有知足常樂的心態，因此年輕時幹勁不足錯過了很多機會，就算有無敵的好運氣也會被白白消耗掉，非常可惜。40歲後屬豬人逐漸明白了很多曾經想不通的道理，開足馬力賺大錢，命好的他們好運氣又回來了，後福無窮，事事如意。

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(中時新聞網)