22日「秋鬥」遊行吸引超過5萬人參與，也讓國民黨內聲勢極高的新北市市長侯友宜表現成各方關注焦點。網紅「歷史哥」盛讚，侯在遊行隔天，號召全市18家肉品業者宣布不進口萊豬，堪稱「高招」；歷史哥指出，侯不急出風頭、有台北市市長柯文哲做「替身」、將一切導向「市政優先」，這些做法體現了侯團隊的優秀，其戰略思考更堪稱藍營唯一。

歷史哥接受香港媒體《中評社》訪問表示，侯友宜之所以能在藍營聲勢居高不下，有賴於「侯友宜模式」的成功。而這套模式的構成因素有三：第一，不急著出風頭，凡事有利才取、遇強則退；第二，要有「替身」，而這個對象就是需要聲量、常落入陷阱面、所有議題都得碰的台北市市長柯文哲；第三，凡事會長遠規劃，每出手必出一套「連續拳」，並將最終結果導向「市政優先」。

歷史哥認為，藍營人士大多只有「戰術思考」，也就是抱持著「今天這場仗打贏，等明天再說吧！」的心態；然而侯友宜團隊卻具有「戰略思考」，也就是「今天打仗看不出輸贏」，但會將目光放在長遠的未來，這是綠營慣用的手法，像桃園市市長鄭文燦就是箇中好手，可見侯友宜團隊不僅水準優秀、運作縝密，更可謂「藍營唯一」。

至於侯友宜是否將挑戰總統大位？歷史哥分析，2028年侯已經71歲了，所以2024年挑戰大位才最合適，但角逐大選必須有政黨奧援，侯若想在藍營脫穎而出還必須過前新北市市長朱立倫這關。歷史哥強調，國民黨講究政治倫理，朱有恩於侯，朱又是目前藍營最有希望競逐大位者，若侯直接取而代之恐導致分裂；何況侯以「很會做事」作為定位與優勢，若沒舞台又要怎麼「做事」？除非朱自然被政治環境消耗掉，侯才可能變成藍營共主出線，否則侯將可能與朱聯手拚2024年大選。

(中時新聞網)