美國大選落幕後，總統川普即將離開白宮之際，但他仍意圖藉訴訟和輿論攻勢爭取翻盤。對此，前民進黨立委林濁水表示，「川普既起於民粹，又因民粹新冷戰打得轟轟烈烈，奈何如今又敗於民眾對民粹的反彈，恐怕都是命定」。

川普26日首度鬆口表示，如果選舉人團在12月14日投票支持拜登，他將會搬離白宮。即使他重申這次選舉是大型舞弊，不過這番談話被視為川普最接近承認敗選的一次發言。然而，拜登預計將在明年1月20日舉行總統就職典禮，當被問及是否會參加拜登就職典禮時，川普並沒有給予肯定答案。

即使川普先前曾在各大關鍵州發動法律戰企圖扭轉情勢，不過努力連番挫敗，也令他翻轉選舉結果的希望更加日益渺茫。林濁水則直言，總體氣氛愈來愈令人安心，其實，這本來就是預料中的事，儘管一大群一直被川普所鼓舞的人痛心疾首的不得了。

林濁水也說，川普既起於民粹，又因民粹新冷戰打得轟轟烈烈，奈何如今又敗於民眾對民粹的反彈，恐怕都是命定，只能嘆息。

(中時新聞網)