最近早晚溫差大，汐止一名婦人今天（28日）凌晨聽到浴室傳來一聲巨響，進去查看後發現用作乾濕分離的玻璃竟碎裂，一半呈現蜘蛛網狀，一半則散落在地板上，許多網友給出建議，安裝玻璃時應該要貼防爆膜，玻璃磁磚等商品都有可能會經由熱脹冷縮而產生自爆，使用壓克力比較不容易爆裂。

該女網友在臉書《汐止集團》發文表示，家裡是安裝乾濕分離浴室，怎料今日清晨時，浴室內的玻璃突然爆裂，她拍照的當下玻璃還在持續裂開中。照片中，左側拉門完好無異狀，右邊玻璃幾乎全裂，有一半呈現蜘蛛網狀，其他則散落在地上。

該婦人抱怨，乾溼分離門才安裝2年而已，如今等廠商回應中，不過慶幸的是，當時沒有家人在浴室裡，否則巨大威力造成的傷害，後果實在難以想像。許多網友給出建議，「安裝新的玻璃，記得要貼防爆膜，隔壁門那片看能不能一起貼」、「這是正常現象，玻璃磁磚等商品都有可能會經由熱漲冷縮而產生自爆，或是製程中產生了氣孔，經過時間的使用也會有自爆的可能，當然有沒波及到人最重要」

也有網友留言，「強化玻璃邊角脆弱，高低溫差更是易破，常常自爆也很正常」、「我之前也是怕有這種可能發生，所以請專業來貼紙，浴室的玻璃貼紙不只美觀，還安全許多」。

(中時新聞網)