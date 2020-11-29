網路日前瘋傳一組無論顏值、身材都無可挑剔的「G乳水蛇腰」極品女神照片，男生看了不禁口水直流驚呼：「真是一幅看後永生難忘的美景」，這名正妹在IG擁有20多萬粉絲追蹤，稱得上是所有男人夢寐以求的「女神」。

照片中可見，這名極品長髮正妹不只身材很好，而且顏值特別高，更有讓人嘆為觀止的特別豐滿胸部，尤其穿上緊身衣，雙頭燈感覺呼之欲出。讓網友眼睛為之一亮的是，這名女神除了有傲人的G乳，還有迷人的「水蛇腰」，魔鬼身材相當吸粉。

高顏值G乳正妹擁有20多萬粉絲追蹤，是所有男人心目中的極品女神。（圖／翻攝自當事人IG）

據悉，這名女神因為時常健身，才能練就出如此完美身材，拍攝這張照片時，她身穿一件有點灰的緊身衣，還把衣服扎進牛仔短褲裡，下半身穿黑絲襪，腳上則穿一雙超長的紅色馬靴，顯示出她一雙修長美腿。

網友紛紛留言讚嘆「這個女神不管是顏值還是身材都是一流」、「大家對於這個健身女神喜不喜歡呢？」、「很多網友看到這個小姐姐的身材，都覺得她的老公一定很幸福吧！」

高顏值G乳正妹擁有20多萬粉絲追蹤，是所有男人心目中的極品女神。（圖／翻攝自當事人IG）

(中時新聞網)