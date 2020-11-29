位在台北市敦化北路上有間知名泰式料理，用餐方式主打吃到飽，從鹹食到甜點每一樣都經由老闆之手，每到用餐時間更是絡繹不絕。但老闆郭興忠天生只有一隻手臂，學徒二十幾年才研發屬於自己的刀法，雖然天生缺陷，但從來不因為這樣而退縮，反倒用一道道泰式料理找回人生的自信。

老闆郭興忠出生於泰國北部，因先天的殘缺只有一隻手臂，在村裡總是被嘲笑，所以一年四季都穿著長袖的衣服，盡可能的把左手藏起來。後來跟著父母來到台灣，在叔叔開的餐廳裡面當學徒，一開始從廚房打雜的工作做起，不料某次聽見其他人向叔叔抱怨「叫你找人，怎麼找這樣的人來，是要怎麼教？」這番話讓郭興忠下定決心要好好的學習，於是經常用空班時間拿剩下來的蔬菜蒂頭練刀工，過程不但辛苦也因為不方便更時常在左手留下燙傷或切傷的疤痕，經過兩年的琢磨終於可以獨當一面，成為一位總鋪師。

獨臂總鋪師炒出道地泰國菜！無懼天生缺陷一隻手征服饕客（圖/截自影片）

實際進入廚房，看著老闆切菜的樣子，快速的刀工在沾板上作響，沒幾下，就能看到粗細差不多的高麗菜絲。接著老闆用自己獨特的刀法將蝦子剖半的同時還能去除蝦腸，再移到瓦斯爐旁大火快炒，用右手翻炒著食材，左手在一旁輔助，就連甩鍋都難不倒他，看老闆料理美食就像是在欣賞一場專業又精彩的表演秀，讓人意猶未竟。

獨臂總鋪師炒出道地泰國菜！無懼天生缺陷一隻手征服饕客(圖/截自影片)

獨臂總鋪師炒出道地泰國菜！無懼天生缺陷一隻手征服饕客(圖/截自影片)

就這樣老闆端出一整桌道地的泰國料理，每一道菜都充滿老闆多年累積的辛勞，每一口都嚐得出老闆對廚藝的自信，雖然天生缺陷，但未曾放棄，老闆說：「改變自己的心態很重要，不要在乎別人的眼光，只要努力認真就會成功。」

(拍攝剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)