台積電在11月17日盤中一度衝上506元歷史天價後，近期股價拉回整理，在486元至492元區間震盪。近期台積電利多頻傳，包括持續擴廠、訂單接不完，以及先進製程產能滿載等，因而吸引一票散戶搶進，但專家提醒，投資台積電也是有風險，一旦盈餘成長不如外界預期，市場絕對會毫不客氣地下修，且跌幅會很重。

華爾街操盤手、財經專家闕又上在Youtube頻道表示，外媒分析師之前預估，未來5年台積電盈餘成長可維持16%，但他認為專家推估不一定正確，如果台積電遇到逆風或是挑戰，盈餘動能下降，股價就要下修；目前給25、26倍本益比，若盈餘成長動能以12%來估算，台積電沒達到的話，市場就無法給那麼高的本益比。

闕又上表示，投資台積電或是任何一檔股票，最大風險是投資人不了解估值、成長動能，不了解台積電未來的競爭和挑戰，以及本益比、財務狀況等，就無法了解台積電估值。

「近期台積電好消息不斷，國外分析師又將未來5年盈餘成長上調到19%，」但闕又上打個折扣以12%來看，未來幾年維持如此穩定成長，2026年股價上看860元不過份，但他也警告，如果達不到12%的盈餘成長指標，市場絕對會毫不客氣地下修，且跌幅會很重。

闕又上強調，他也可能誤判，但若他的假設條件對的話，台積電就會朝設定的方向發展。他最後提醒投資人，要有獨立思考判斷的能力，沒有認真做過功課就進場，會因為無知而讓自己陷入風險中。

(中時新聞網)