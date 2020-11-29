金雞獎新科影帝后黃曉明與周冬雨。(取自搜狐娛樂)

歐陽娜娜仙氣走紅毯。(取自金雞百花電影節微博)

大陸電影界盛事第33屆金雞獎昨(28日)在廈門舉行，紅毯眾星雲集，除了有影帝劉德華擔任評審，台灣藝人歐陽娜娜、王大陸與陳立農也盛裝出席。最終年僅28歲的大陸女星周冬雨，更以電影《少年的你》奪下影后寶座，也成為金馬、金像、金雞三金大滿貫得主。

周冬雨2016年憑著曾國祥執導《七月與安生》與同片女星馬思純一起拿下第53屆金馬影后。之後她再度與曾國祥合作，在電影《少年的你》飾演個性內向的資優生陳念，周冬雨更藉此片先後拿下金像獎、金雞獎影后，也是繼周迅、章子怡後，第3位三金影后。

周冬雨2016年與馬思純一同拿下金馬影后。(本報系資料照)

周冬雨昨晚憑著《少年的你》拿下金雞獎影后，她在台上哽咽表示：「我真的不敢相信。我知道有醜小鴨變天鵝這個故事，原來我這小黃鴨也能變成金雞。」被問到成為90後演員首位三金影后大滿貫的心情，她笑稱：「現在已經有四個兄弟(獎盃、表揚證書等)陪我睡了。」

而大陸男星黃曉明此次憑以《烈火英雄》二度拿下金雞影帝，他在後台受訪時，手仍忍不住直發抖，腦子也一片空白，還懊惱在台上致詞時忘了導演名字，也忘記感謝評審劉德華。

(中時新聞網)