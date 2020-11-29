游耀光、陳怡真分別飾演唐三藏及蜘蛛精。（陳亞蘭歌仔戲提供）

何佩芸飾演孫悟空。（陳亞蘭歌仔戲提供）

歌仔戲天王陳亞蘭製作，與西門紅樓合作推出的黑色幽默喜劇《黑家店》，邁入第三年，相較於前兩年一演都是一個多月至少30場，今年受疫情影響，《西遊記誤闖黑家店3》 縮減剩5場，將在12月18日起演出3天。陳亞蘭坦言「演一場賠一場」，確實投資不符合報酬率，但這是她堅持每年都要推出的歌仔戲，只是今年受場地限制，就是無法給那麼久的檔期，成本省不下來，「每場觀眾大概容納150位，只能希望大家進場支持，讓5場票房都可以擠爆！」

陳亞蘭表示，她原本是基於傳承歌仔戲的正面意義，想把《黑家店》系列做成品牌，成為與西門紅樓長期合作的定目劇，希望能吸引年輕人以及觀光客，讓沒接觸過歌仔戲的族群，能簡單瞭解台灣的歌仔戲，她也能順勢培養年輕的歌仔戲演員，激發他們的創作想法，讓他們有個固定表演的舞台，雖然今年西門紅樓只能給出18、19、20日3天共5場強，她仍堅持一定要維持每年演出的規劃，「每天都要開門賣票，就算沒人買，也是要開門，還是要挺過去」。

除了《西遊記誤闖黑家店3》受疫情影響演出場次銳減，原本她去年底也規劃今年11月要推出大型舞台劇，已經都跟導演、製作團隊、編曲都討論好了，服裝也製作了，甚至申請衛武營的表演場地也通過了，最後還是因當時疫情正趨嚴重而不得已中斷計畫，她無奈地說：「賠小的就敢做，賠大的就不敢做，可能先延到明年吧！」

陳亞蘭近期也在忙著籌備下一齣電視歌仔戲《嘉慶君遊台灣》，透露劇本、服裝都已經快完成，也要開始進錄音室錄音了。她坦言每次開始做歌仔戲，就等於開始拼搏，進入瘋狂狀態 ，自嘲是靠著腎上腺素撐過去。她說，今年讓她深刻體會到，要更珍惜整體環境很好的時候，「現在大家算平順過日，希望大家都很健康、積極做自己該做的事，讓一切愈來愈好」。

(中時 )