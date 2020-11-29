這種劈腿懺悔文恐怕還是別讓另一半看到！一名男網友在臉書發表350字的「劈腿懺悔文」，表示自己與女友交往6年，已經論及婚嫁，卻早已背叛對方3年，而對象竟然是女友的親哥哥，網友一看到後傻眼，直呼「我看了什麼」、「女友會崩潰」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己見過彼此家人後，就與對方的哥哥熟識，某天2人相約去夜釣，突然下起大雨，趕緊到汽車旅館盥洗避雨，就這樣與對方哥哥發生關係。

原PO表示，女友哥哥已經有家庭，即將結婚的對象又是他的親妹妹，明知這樣不對，但還是繼續下去。就連談婚事那天，2人都假借工作忙碌無法抽身，到外面釣魚「乾柴烈火」，後續才得知婚事談得很順利。文末原PO更問女友哥哥「你願意為了我可以放手一搏嗎？」

網友看到後傻眼：「我到底看了什麼」、「還以為我看錯，特地重看一次」、「所以...這是哥哥妹妹你都要的故事嗎」、「真的男上加男了」、「勉爲騎男的概念嗎」、「看來你有男言之隱哦」、「如果這是真的，我勸你別浪費人間時間了」、「所以你是轉接頭嗎」、「姐妹丼聽很多，兄妹丼倒是第一次...」。

但也有不少人質疑真實性：「本土八點檔都不敢這樣寫」、「可惜今年金馬獎最佳編劇剛頒完」、「唸書的時候作文怎麼沒那麼會」、「劇本寫的真好 連我爺爺都跳起來了」、「期待下集」、「這是我看過今年寫最好的」。

(中時新聞網)