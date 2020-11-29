小孩童言無忌，卻往往洩露了大人想隱瞞的真相。一名女網友表示，自己小學女兒寫回家功課的造句題目，但女兒寫出的答案讓她好崩潰，直問「媽媽在你心目中真的是這樣嗎」，網友一看全笑翻，直說「老師會誤會」、「我比較擔心妳老公」。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，女兒寫國語回家作業，卻在造句「不但....還....」的題目中，寫下「媽媽不但很厲害，打人還很痛」，老師竟然還打勾給過。

女兒在造句題目中，寫下「媽媽不但很厲害，打人還很痛」，老師竟然還打勾給過，讓媽媽哭笑不得。(圖／爆怨2公社)

原PO崩潰直說「寶貝女兒，媽媽在妳心目中真的是這樣嗎？要說我厲害又要說我打人很兇，妳是在稱讚我還是要要表達什麼呢？」

網友看到也笑翻：「稱讚力氣很大嗎XD」、「妳是打女兒還老公，還是兩個都揍」、「正解：媽媽打人很厲害很痛」、「孩子！晚上媽媽會讓妳知道更厲害的」、「童言童語真可愛」、「我很擔心妳老公」、「只能怪女兒太誠實了」、「這老師看到會誤會吧XD」、「為什麼老師還給過啦」、「爸媽總是寫作業時最佳主角」，更有媽媽分享自己經驗：「兒子在作文中把我寫成母老虎，結果該篇作文竟然還入選學校周刊，搞到全校都知道我是母老虎了」。

(中時新聞網)